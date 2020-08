Aerospazio: Ariane 5 completa con successo il terzo lancio del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo lancio dell'anno dal porto spaziale europeo di Kourou nella Guyana francese, Ariane 5gestitp da Arianespace, ha posizionato tre satelliti in orbita di trasferimento geostazionario: il satellite B-SAT-4b per l'operatore giapponese B-SAT, il satellite Galaxy 30 per l'operatore globale Intelsat e il Mev-2 (Mission Extension Vehicle) per Space Logistics Llc, una controllata di Northrop Grumman, il primo cliente del quale sarà il satellite Intelsat 10-02, in orbita dal 2004. Il Mev, si legge in un comunicato, fornirà servizi di estensione della missione che consentono al satellite 10-02 di ottenere altri cinque anni di attività. Le prestazioni complessive richieste al lanciatore sono state di 10.468 chilogrammi, con i tre satelliti pari a 9.703 chilogrammi. I carichi utili sono stati immessi in un'orbita inclinata di 6 gradi rispetto all'equatore. Grazie al programma di miglioramento continuo delle prestazioni, il lanciatore Ariane 5 ha nuovamente beneficiato di un aumento della sua capacità di carico utile di circa 85 chilogrammi grazie all'utilizzo di un nuovo vano per attrezzature (Veb) ottimizzato. Dal 2016 sono stati guadagnati 300 chilogrammi di capacità di carico utile addizionale per le missioni in orbita geostazionaria. (segue) (Com)