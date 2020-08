Aerospazio: Ariane 5 completa con successo il terzo lancio del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa estate vede il ritorno in servizio di Ariane 5, più efficiente di prima, con più capacità di carico e con nuove importanti parti costruite con la stampa 3D. È davvero motivo di orgoglio vedere il terzo decollo dell'anno di Ariane 5, il primo volo dall'inizio della crisi Covid, reso possibile dall'impegno costante dei team”, ha dichiarato André-Hubert Roussel, amministratore delegato di ArianeGroup. “Desidero ringraziare tutti i team che hanno svolto un lavoro così incredibile, nonostante la complicata situazione nella Guyana francese. Estendo tutti i miei migliori auguri e i miei ringraziamenti per il loro impegno con tutti gli ingegneri, i tecnici e i collaboratori di ArianeGroup, Arianespace e tutti i nostri partner industriali, la cui competenza e talento sono le basi su cui sono stati costruiti gli ultimi 40 anni di successi Ariane. I miei ringraziamenti vanno anche ai team dell'Esa e del Cnes, per la loro costante fiducia e sostegno". (segue) (Com)