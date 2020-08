Aerospazio: Ariane 5 completa con successo il terzo lancio del 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questa missione, il lanciatore Ariane 5 ha beneficiato ancora una volta dell'uso della stampa 3D, in particolare della produzione laser additiva (Alm). Le parti progettate in questo modo saranno ampiamente utilizzate su Ariane 6 e sono già state utilizzate su Ariane 5 dal 2016, in particolare il cardano del motore Vulcain. Per questo terzo volo, il lanciatore è dotato di due nuove parti prodotte utilizzando Alm: un supporto per cavi destinato allo stadio superiore e sei corpi valvola per il sistema di propulsione di questo stesso stadio. Gli ingegneri del dipartimento ArianeGroup Future Launchers Architecture di Brema sono riusciti per la prima volta a qualificare l'intero processo di produzione di componenti strutturali; in precedenza, erano stati certificati solo i singoli componenti stampati in 3D (come nel caso delle croci cardaniche). Le parti prodotte in questo modo sono generalmente più leggere dei componenti convenzionali, il che rappresenta un grande vantaggio in termini di capacità di carico utile del lanciatore. (segue) (Com)