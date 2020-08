Business news: Vietnam, compagnia siderurgica rinuncia a piani per nuovi altiforni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso siderurgico vietnamita Hoa Sen Group ha abbandonato il progetto di un complesso siderurgico da 10 miliardi di dollari già in costruzione, a causa delle avverse condizioni di mercato causate dall’afflusso di acciaio cinese a basso costo, e dell’opposizione al progetto da parte delle comunità locali. L’acciaieria, che doveva sorgere nella provincia meridionale di Ninh Thuan, non risponde più agli indirizzi strategici a lungo termine di Hoa Sen, recita una nota recentemente pubblicata dall’azienda. Il complesso doveva includere diversi altiforni, che ne avrebbero fatto il maggior centro di produzione dell’acciaio del Vietnam. Hoa Sen aveva avviato i lavori di costruzione del complesso nel 2017, dopo aver ottenuto il via libera del governo. I piani iniziali prevedevano l’avvio della produzione nel 2019, e una capacità annua di 16 milioni di tonnellate a pieno regime. (Fim)