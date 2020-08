Business news: Toyota e università di Kyoto testano nuova batteria per auto a lunga autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ricercatori dell’Università di Kyoto e Toyota Motor stanno compiendo significativi progressi nello sviluppo di tecnologie per batterie di nuova generazione, che potrebbero consentire la fabbricazione di sistemi in grado di accumulare più energia in volumi ridotti e a peso inferiore rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio. Le ricerche si stanno concentrando su batterie agli ioni fluoruro (fib), che sarebbero in grado di accumulare sette volte più energia per unità di peso rispetto alle “tradizionali” batterie al litio, consentendo alle automobili elettriche di percorrere circa mille chilometri con una singola ricarica. I ricercatori giapponesi hanno già sviluppato il prototipo di una batteria fib; le ricerche del settore si stanno orientando verso le batterie agli ioni fluoruro per la sua maggiore densità energetica teorica, che si traduce in batterie con peso e volume inferiore a quello delle batterie a ioni di litio, a parità di prestazioni. (Git)