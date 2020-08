Business news: Foxconn si prepara alla "inevitabile" separazione dei mercati Usa e cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Foxconn, colosso dell’elettronica di Taiwan, primo costruttore a contratto di apparecchiature elettroniche al mondo e primo fornitore di Apple, ha annunciato che quasi un terzo della sua capacità produttiva complessiva si trova ora al di fuori della Cina, e che tale dato è destinato ad aumentare in futuro per effetto del processo “inevitabile” di “disaccoppiamento tra le catene di fornitura di Stati Uniti e Cina. “La tendenza globale verso un G2 (Gruppo dei due, inteso come potenze avversarie) è inevitabile. Il modo migliore di seguire entrambi i mercati è una prospettiva che abbiamo già pianificato”, ha dichiarato il presidente di Foxconn, Young Liu, durante una conferenza degli investitori che si è tenuta a Taipei nella giornata del 12 agosto. Liu ha spiegato che in aggiunta agli investimenti operati dall’azienda nel Wisconsin, due anni fa, Foxconn ha progressivamente aumentato la capacità produttiva in Messico, Brasile, Sud-est asiatico e India, per gestire gli sviluppi della conflittualità economica sempre più marcata tra le due maggiori potenze globali e le rispettive sfere di influenza. Foxconn dispone già di stabilimenti per l’assemblaggio di iPhone in India, dove assembla l’iPhone XR, un modello lanciato da Apple nel 2018, e dove ha recentemente iniziato ad assemblare l’iPhone 11, il modello di punta lanciato da Apple lo scorso settembre. Lo scorso anno Foxconn ha anche ampliato la propria capacità produttiva nel Vietnam. (Cip)