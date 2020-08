Business news: Singapore, Camera di commercio attiva il progetto e-commerce Italian Gallery SG

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio italiana di Singapore (Iccs) ha attivato in questi giorni il progetto di e-commerce Italian Gallery SG, che ha l'obiettivo di favorire l'accesso ai mercati asiatici per le aziende italiane. Ne dà notizia il presidente Alberto Martinelli. "Immediatamente dopo lo scoppio della crisi Covid-19 in Asia a febbraio - spiega - lo staff e il board della Camera si sono posti il quesito di come poter essere concretamente di aiuto alla situazione contingente sia da un punto di vista umanitario che economico. In particolare un’associazione come la nostra si è posta la priorità di come sostenere l’iniziativa imprenditoriale italiana e di come garantire i livelli occupazionali messi a dura prova dal prolungato periodo di lockdown. Ebbene, da un punto di visto umanitario la Camera di commercio di Singapore ha sostenuto la Protezione civile nazionale (e il suo Board e Management hanno contribuito direttamente donando a nome della Camera). Inoltre, abbiamo supportato diverse istituzioni italiane nel reperire materiale sanitario. Da punto di vista più prosaicamente di business, invece, la Camera ha attivato un progetto e-commerce che combinandone competenze territoriali, di mercato, normative e logistiche aiutasse le aziende italiane a raggiungere i consumatori asiatici in remoto: Italian Gallery SG. In pratica la Camera ha facilitato intermediando e sintetizzando le procedure normative, logistiche e finanziarie di quelle aziende che pur essendo interessate al mercato asiatico non ne conoscono direttamente player e abitudini di mercato". (Com)