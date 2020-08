Business news: Toyota, Mazda investiranno altri 830 milioni di dollari nel nuovo stabilimento Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di auto giapponesi Toyota Motor e Mazda Motor investiranno altri 830 milioni di dollari in un grande stabilimento produttivo in costruzione nello Stato Usa dell’Alabama. Le due aziende lo hanno annunciato tramite una nota congiunta ieri, 13 agosto. Il Mazda Toyota Manufacturing Site, una joint venture tra le due aziende, verrà destinato alla produzione di Suv per il mercato nordamericano. Il nuovo investimento servirà a dotare il sito di macchinari all’avanguardia e di siti per la formazione del personale, al fine di aumentare la produttività. L’investimento complessivo ammonterà a 2,31 miliardi di dollari. La produzione annua dovrebbe rimanere invariata a 300mila unità, a cominciare dal prossimo anno. Toyota ha recentemente annunciato la produzione di Suv al posto della subcompatta Corolla, come previsto dai piani originali. (Nys)