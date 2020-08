Business news: Algeria, Tebboune chiede a ministro Commercio di rivedere accordo associazione con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha chiesto al ministro del Commercio, Kamel Rezig, di “rivedere” l’accordo di associazione con l’Unione europea che prevede l’entrata in vigore di una zona di libero scambio il primo settembre. Secondo quanto si legge in un comunicato della presidenza algerina, Tebboune ha dato ordine al ministro Rezig di "effettuare una valutazione del dossier sull'accordo di associazione con l'Unione europea”, sottolineando la necessità di prestare particolare attenzione agli interessi dell’Algeria. L'Ue e l'Algeria stanno negoziando la creazione di una zona di libero scambio dal primo settembre 2005 come previsto dall’accordo di associazione. L'accordo prevedeva un periodo transitorio di 12 anni concesso all'Algeria per eliminare gradualmente i dazi doganali sui prodotti industriali e la possibilità di applicare un regime di liberalizzazione selettiva dei prodotti agricoli. Successivamente il periodo di transizione è stato esteso a 15 anni, fino al primo settembre 2020, per alcuni prodotti come acciaio, tessuti, elettronica e automobili. Algeri ha chiesto più volte di rinegoziare il testo, ritenendolo sfavorevole all’economia algerina fortemente basata sulle esportazioni di idrocarburi. Lo stesso ministro Rezig ha dichiarato nei mesi scorsi che spettava al governo decidere se procedere, il prossimo settembre, di mantenere in vigore o meno i restanti dazi. (Ala)