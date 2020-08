Business news: Tunisia, riprende attività miniera di fosfati di Meknassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La miniera di fosfati di Meknassi, nel governatorato di Sidi Bouzid, in Tunisia, ha ripreso le sue attività in seguito alla conclusione di un accordo fra il ministero dell’Energia, delle Miniere e della Transizione energetica e l’Unione regionale del lavoro di Sidi Bouzid per terminare le proteste che bloccavano la linea ferroviaria 13, che collega le città di Gafsa e Sfax. Lo riferisce un comunicato del ministero tunisino. La fine del sit-in ha permesso di riprendere le attività produttive della miniera e il trasporto di fosfati in direzione di Skhira e degli impianti della Società tunisino-indiana dei fertilizzanti (Tifert) tramite la linea ferroviaria 13. Questa linea ferroviaria permette inoltre il trasporto di materie prime e industriali da e verso la fabbrica del Gruppo chimico tunisino (Gct) di Mdhilla. L’accordo fra ministero e sindacato giunge dopo che proteste locali hanno bloccato per anni la linea ferroviaria Gafsa-Sfax presso la città di Meknassi, impedendo il trasporto dei fosfati. Il blocco ha causato perdite enormi per la Compagnia dei fosfati di Gafsa (Cpg), per le fabbriche di trasformazione dei fosfati e per le Ferrovie di stato tunisine (Sncft). Attualmente la miniera di Meknassi, la cui capacità produttiva annuale raggiunge le 600.000 tonnellate di fosfati grezzi, impiega 164 persone. (Tut)