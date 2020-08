Business news: Egitto, Bers approva finanziamento 100 milioni di dollari per Banque Misr a sostegno Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 100 milioni di dollari per Banque Misr per aiutare le piccole e medie imprese egiziane. Lo riferisce la stampa egiziana. Il finanziamento verrà fornito nell'ambito del Resilience Framework (Rf) sviluppato come parte della risposta della Bers alla pandemia di coronavirus. I proventi del prestito proposto saranno erogati alle piccole e medie imprese con l’obiettivo di colmare le esigenze di liquidità che potrebbero sorgere a seguito della pandemia di Covid-19, ha sottolineato la Bers in una dichiarazione. (Res)