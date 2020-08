Business news: Egitto, Orascom Development Egypt, vendite immobiliari a El Gouna in crescita nonostante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite immobiliari nel sito turistico di El Gouna, di cui la compagnia Orascom Development Egypt (Ode) sta completando la costruzione a nord di Hurghada, sulla sponda egiziana del Mar Rosso, sono cresciute del 22 per cento nel secondo quarto del 2020 nonostante la crisi derivante dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato di Ode, affiliata alla compagnia svizzera Orascom Development Holding AG (Odh). Secondo l’impresa, nel secondo quarto del 2020 le vendite per El Gouna hanno raggiunto gli 891,5 milioni di sterline egiziane, pari a quasi 56 milioni di dollari, contro i 729,9 milioni di sterline egiziane, circa 46 milioni di dollari, nello stesso periodo del 2019. Nonostante i ritardi nel convertire le prenotazioni in contratti, dovuti alle misure di prevenzione contro il coronavirus, Ode sta accelerando il ritmo di costruzione nel sito di El Gouna, attivo al 100 per cento della capacità, nel rispetto di tutte le regole di prevenzione e sicurezza. Secondo il comunicato la compagnia ha incrementato il budget per la costruzione di El Gouna di circa 1,1 miliardo di sterline egiziane, equivalente a circa 69 milioni di dollari, che dovrebbe generare per il 2020 ricavi immobiliari fra i 1,9 e i 2,1 miliardi di sterline. Ode rivela inoltre che sta progettando di consegnare quest’anno 254 unità, perlopiù nei siti di Abu Tig Hill, Tawila, Ancient Sands, Cyan e Sabina. Il modello di business di Ode, che sviluppa siti turistici in Egitto, prevede la costruzione di unità residenziali, alberghi e strutture ricreative come campi da golf e porti turistici, oltre a infrastrutture di supporto come ospedali, scuole e altri servizi. (Cae)