Business news: Turchia-Libia, firmato memorandum d'intesa per rafforzare legami commerciali ed economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e la Libia hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) per rafforzare i legami commerciali ed economici. Lo ha annunciato la ministra del Commercio turco, Ruhsar Pekcan, citato dal quotidiano "Hurriyet". L'accordo getterà le basi per risolvere i problemi in corso tra le aziende turche e i datori di lavoro libici, fissando nuovi investimenti e intraprendendo nuovi progetti, ha detto Pekcan durante un incontro tenutosi ad Ankara. Pekcan ha ricordato che alcuni progetti di appalto intrapresi da società turche in Libia sono stati interrotti di recente. "C'erano incertezze riguardo al completamento di questi progetti e le società turche avevano crediti residui in questi progetti", ha detto. (Tua)