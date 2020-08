Business news: Giordania, produzione di fosfati in crescita, ma prezzi in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pandemia di coronavirus, la produzione e le vendite di fosfati grezzi e fertilizzanti della Jordan Phosphate Mines Company sono aumentate nel primo semestre del 2020. Lo riferisce un comunicato della compagnia pubblica giordana, apparso sul sito della borsa di Amman. Nonostante la compagnia abbia registrato perdite per circa 28 milioni di dollari per via del calo generalizzato dei prezzi, la produzione e l’export di fosfati sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. (Res)