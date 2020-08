Business news: Turchia, operatore telefonico Turkcell riceverà finanziamenti da banca cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore telefonico turco Turkcell ha siglato un accordo con la China Development Bank (Cdb), per un prestito con scadenza a otto anni pari a 500 milioni di euro, con cui l’impresa finanzierà investimenti in infrastrutture per i prossimi tre anni. Lo afferma un comunicato della compagnia con sede a Istanbul, riportato dal quotidiano turco “Hurriyet”. Secondo il protocollo d’intesa, firmato lo scorso dicembre, il prestito sarà ripagato da Turkcell in cinque anni dopo un periodo di tolleranza di tre anni. Il direttore finanziario della compagnia telefonica, Osman Yilmaz, ha dichiarato che il prestito dimostra “la fiducia internazionale” nell'economia turca. Durante la pandemia di coronavirus, ha aggiunto Yilmaz, le telecomunicazioni sono diventate particolarmente importanti e grazie all’accordo Turkcell potrà procurarsi “tecnologie di ultima generazione”. (Tua)