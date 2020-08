Business news: Iran, ministro Petrolio, 70 per cento attrezzatura industriale prodotto nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iran attualmente la maggior parte dell’attrezzatura dell’industria petrolifera è di produzione interna, e più del 70 per cento dei contratti recentemente firmati dal ministero del Petrolio prevede l’uso di impianti prodotti localmente. Lo ha affermato il ministro del Petrolio di Teheran, Bijan Namdar Zanganeh, a margine di una cerimonia tenutasi all’Istituto iraniano del petrolio (Ipi). Zanganeh ha ricordato che al momento l’Iran è in grado di emettere certificazioni di qualità per beni e attrezzatura petrolifera grazie alle sanzioni, che hanno impedito ai produttori locali di richiedere certificazioni a istituti stranieri e hanno stimolato gli sforzi per l’autosufficienza in materia. Zanganeh ha ricordato che l’industria petrolifera non può utilizzare attrezzature non conformi agli standard internazionali, poiché nel settore il rischio è talmente elevato che un semplice errore può causare “un disastro naturale”. La settimana scorsa Zanganeh ha dichiarato che le attività petrolifere in Iran proseguono “vigorosamente”, nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. (Res)