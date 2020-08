Business news: Camera di commercio Sudafrica, indice delle imprese in recupero a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice mensile di fiducia delle imprese calcolato dalla Camera di commercio e dell'industria del Sudafrica (Sacci) è salito a 82,8 punti a luglio dall'81,4 di giugno, segnando un lento recupero rispetto alla media dello scorso anno, fissata a 92,6 punti. Secondo i dati diffusi, il dato appare positivo soprattutto rispetto alla situazione di maggio, quando l'indice era sceso a 70,1 punti, il più basso mai registrato da quando la Camera di commercio indicizza questo valore, nel 1985. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), l'economia del Sudafrica potrebbe contrarsi dell'8,2 per cento quest'anno per poi tornare a crescere solo dello 0,6 per cento nel 2021 se ci sarà una seconda ondata di contagi da coronavirus. In un rapporto pubblicato la scorsa settimana, Ocse precisa che se si eviterà una seconda ondata di contagi, l'economia sudafricana dovrebbe invece contrarsi del 7,5 per cento nel 2020 prima di rimbalzare al 2,5 per cento l'anno prossimo. Il gigante industriale è il paese africano che dall'inizio della pandemia è stato maggiormente colpito dai contagi, con 566.109 casi e 10.751 morti. (Res)