Business news: governi di Angola ed Emirati ratificano convenzione contro doppie imposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dell'Angola e degli Emirati Arabi Uniti hanno ratificato una convenzione per evitare la doppia tassazione e l'evasione fiscale, evitando agli imprenditori di pagare le tasse in entrambi i paesi o di sfuggire al fisco. Lo riferiscono i media angolani. Secondo l'Amministrazione fiscale angolana la Convenzione è uno strumento essenziale, a disposizione delle autorità fiscali dei due paesi, che in questo modo sono in grado di incrociare le informazioni riguardanti i valori fiscali e il quadro contabile dichiarati in un paese e nell'altro. La convenzione è entrata in vigore per entrambi i paesi il 28 marzo ed il periodo iniziale di validità dei fatti fiscali decorre dal prossimo 1 gennaio. La bilancia commerciale tra l'Angola e gli Emirati Arabi Uniti è attualmente di 1.900 milioni di dollari. Il volume delle esportazioni e delle importazioni in materiali diversi e materie prime (pietre preziose, diamanti, petrolio e altri articoli) è iniziato nel 2004, quando è stato avviato il commercio tra i due paesi. (Res)