Business news: Cina, Huawei interrompe la produzione di chip per smartphone a causa delle pressioni Usa

- Le pressioni esercitate dagli Stati Uniti hanno costretto Huawei a interrompere la produzione dei suoi chipset Kirin, componente chiave per la realizzazione di smartphone. Lo ha annunciato Richard Yu, amministratore delegato dell’Unità aziendale per i consumatori del gigante cinese delle telecomunicazioni, in occasione del lancio del nuovo dispositivo Mate 40. Decisive, ha spiegato il dirigente, sono state le pressioni statunitensi sui fornitori della divisione di Huawei per i chip, HiSilicon. “A partire dal 15 settembre, i nostri processori Kirin non potranno essere più prodotti. Anche i nostri chip dotati di intelligenza artificiali non potranno più essere lavorati. Si tratta di una grande perdita per noi”, ha affermato Yu, ripreso dal quotidiano specialistico “Caixin”. A maggio il dipartimento del Commercio Usa ha annunciato dure restrizioni per i fornitori di Huawei e per tutte le aziende che fanno affari con la compagnia cinese, accusata da Washington di condividere i dati dei suoi utenti con il governo di Pechino, circostanza sempre negata dai dirigenti della società. Per la produzione di chip, HiSilicon dipende da aziende Usa come Cadence Design e Synopsys e, soprattutto, dalla taiwanese Tsmc, che utilizza materiale fornito da imprese statunitensi. (Cip)