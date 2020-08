Business news: Mauritius, Mitsui O.S.K. avvia indagine interna sul disastro petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dei trasporti marittimi Mitsui O.S.K.Lines invierà esperti e funzionari nelle Mauritius per accertare le cause dell’incidente che ha coinvolto una nave cisterna operata dalla compagnia, che si è arenata nei pressi dell’atollo nell’Oceano Indiano, col conseguente versamento in mare di centinaia di tonnellate di petrolio. La nave Wakashino, battente bandiera di Panama, è operata da Mitsui, ma è di proprietà di un’altra società giapponese, Nagashiki Shipping. Al momento le autorità delle Mauritius sono ancora impegnate a valutare l’entità dei danni ambientali: oltre mille tonnellate di petrolio si sono riversate in mare dalla stiva dell’imbarcazione. La Wakashino è arenata al largo delle Mauritus dal 25 luglio; l’impatto con gli scogli ha danneggiato un serbatoio dalla capienza di 1.180 tonnellate di combustibile, e nelle scorse settimane appena 50 tonnellate circa di petrolio sono state pompate dalla stiva e recuperate dalle acque circostanti. Prima dell’incidente, la Guardia costiera aveva avvertito l’equipaggio della Wakashino che navigava in acque troppo basse. (Git)