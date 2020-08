Business news: elettronica, la Cina arruola oltre 100 ingegneri della taiwanese Tsmc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due progetti sostenuti dal governo cinese per lo sviluppo dell’architettura dei microchip hanno arruolato assieme lo scorso anno oltre 100 ingegneri veterani e manager da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., leader mondiale nella produzione di semiconduttori. Lo rivela il quotidiano “Nikkei”, che cita fonti a conoscenza della questione. Pechino è decisa ad accelerare lo sviluppo dell’industria domestica dei microchip al fine di imporsi rapidamente come attore globale di primo piano, assieme a Corea del Sud, Taiwan e Stati Uniti. Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (Jinan), meglio nota come Qxic, e Hongxin Semiconductor Manufacturing Co (Hsmc), assieme a diverse aziende controllate e associate, sono nomi poco noti al di fuori del settore, ma oltre ad aver assunto ciascuna 50 veterani di Tsmc, sono entrambe guidate da ex amministratori delegati del colosso dell’elettronica taiwanese. I progetti coordinati dalle due aziende puntano a sviluppare tecnologie di processi a 14 e 12 nanometri, due generazioni alle spalle di Tsmc ma all’avanguardia nel contesto della Cina continentale. Hongxin e Qxic, fondate rispettivamente nel 2017 e nel 2019, sono al centro del boom dell’industria cinese dei semiconduttori, che risponde allo sforzo di Pechino di conquistare l’autosufficienza in aree chiave interessate dalle tensioni strategiche con gli Stati Uniti. (Cip)