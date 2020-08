Business news: Comgest, le imprese giapponesi a gestione familiari conquistano sempre più attenzione dagli investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli investitori nazionali giapponesi che stanno ritornando ad investire sul mercato locale, aumentando la loro esposizione alle azioni giapponesi dopo due decenni di ibernazione, le aziende locali a gestione familiari, attraverso un’allocazione efficiente dei capitali e una mentalità da start-up, sono una parte dell’universo investibile che sta conquistando sempre più attenzione. Lo scrive in un commento Comgest, società di asset management indipendente con sede centrale a Parigi. Il Giappone - ricorda Richard Kaye, gestore del fondo Comgest Growth Japan - è la patria delle aziende più antiche del mondo e vanta una delle più alte concentrazioni di grandi imprese a conduzione familiare del pianeta. All'inizio del XXI secolo, un terzo di tutte le società giapponesi quotate in borsa presentava un qualche tipo di controllo familiare e questo vale ancora oggi. La gestione familiare delle aziende è una caratteristica del Giappone che può essere spiegata attraverso la sua industrializzazione relativamente recente. In primo luogo, un'infrastruttura industriale e di servizi delle aziende familiari è nata a fianco e si è sviluppa in simbiosi con le imprese statali che hanno spinto il paese verso la modernità economica. In secondo luogo, il miracolo economico del Giappone degli anni Settanta è così recente che molti dei fondatori di quell'epoca sono in carica ancora oggi. Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione a queste società, forse più di quanto non facciano attualmente. (Com)