Business news: Egitto, inflazione in calo nel mese di luglio al 4,2 per cento su base annua

- Il tasso d’inflazione su base annuale in Egitto è calato al 4,2 per cento a luglio. Lo riferisce l’istituto nazionale di statistica del Cairo (Capmas). A giugno su base annua l'inflazione era scesa al 5,6 per cento. Il calo è dovuto a una diminuzione del prezzo di alimenti e bevande dell’1,5 per cento, a causa di una contrazione della domanda prima e durante la festa musulmana dell’Eid al Adha. L’Egitto sta affrontando le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus, che ha sostanzialmente bloccato il settore turistico fra la metà di marzo e la fine di giugno. Lo scorso primo luglio l’Egitto ha riaperto tutti gli aeroporti ai voli internazionali, e l’affluenza di turisti nelle località di Sharm el Sheikh e Hurghada è in crescita. (Cae)