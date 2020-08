Business news: Egitto, Sinai Gas Company firma contratto per gasdotto a Port Said

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sinai Gas Company, controllata dallo Stato egiziano, costruirà un gasdotto di 35 chilometri per estendere l’afflusso di gas naturale alla zona industriale di Port Said est situato nella zona economica del Canale di Suez. Lo riferisce un comunicato del ministero del Petrolio egiziano. Il ministro del Petrolio, Tarek el Molla, commentando la firma del contratto per il progetto, ha dichiarato che il gas naturale è un’importante “arteria per lo sviluppo e un tributario della crescita economica e industriale”. Secondo il ministro El Molla l’espansione delle forniture di gas naturale alla zona industriale di Port Said est rientra fra i contributi dati dal ministero del Petrolio al consolidamento degli assi strategici di sviluppo della penisola del Sinai. (Cae)