Business news: Occidental smentisce voci su trattative con Pertamina per acquisto attività in Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Occidental Petroleum ha smentito le informazioni diffuse dalla stampa circa le trattative con l'indonesiana Pertamina per l’acquisto delle attività di Anadarko (acquisita da Occidental) in Algeria. Secondo quanto riporta il quotidiano algerino “Algerie Eco”, durante un colloquio tra il ministro dell’Energia algerino, Abdelmadjid Attar, il vicepresidente esecutivo per l’Africa di Occidental Petroleum Corporation, Samir Elshihabi, ha smentito le notizie apparse nei giorni scorsi sui media algerini in base ai quali era in corso una trattativa con l’indonesiana Pertamina per l’acquisto delle attività algerine entrate nella proprietà di Occidental dopo l’acquisizione di Anadarko. Elshihabi ha confermato "la volontà di Occidental a sviluppare la propria collaborazione con Sonatrach in tutti i settori degli idrocarburi”, impegnandosi a un maggiore coinvolgimento delle realtà algerine nello sviluppo delle attività della compagnia petrolifera nel Paese. Tale posizione è stata confermata anche dall’amministratore delegato di Occidental, Vicki Hollub, che parlando durante un evento a Huston ha sottolineato che l’azienda considera l’Algeria un Paese chiave per le sue attività. Le voci relative al possibile acquisto delle attività di Anadarko da parte di Pertamina sono state diffuse lo scorso 4 agosto a seguito di un annuncio da parte della stessa compagnia indonesiana dell’avvio di negoziati con Occidental per l’acquisto di attività per 4,5 miliardi di dollari in diversi Paesi africani, tra cui Algeria e Ghana, e in Medio Oriente dopo il rifiuto da parte del governo di Algeri all’acquisizione delle attività di Anadarko, rilevata dalla Occidental Petroleum nel 2019, da parte della società francese Total. Nel maggio 2019, Total ha firmato un accordo con la statunitense Occidental Petroleum per l'acquisto di 8,8 miliardi di dollari (8,1 miliardi di euro) di attività petrolifere e di gas di Anadarko in Algeria, Ghana e Mozambico e in Sudafrica, nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto di Occidental Petroleum per Anadarko. Lo scorso dicembre 2019 ha indicato che la sua società pubblica Sonatrach avrebbe esercitato il diritto di prelazione sulle attività di Anadarko nel paese. Il governo algerino ha giustificato la mossa per evitare il monopolio di Total sul mercato energetico algerino, considerando che l’acquisizione delle attività di Anadarko avrebbe consentito alla compagnia francese di possedere oltre il 50 per cento della produzione petrolifera algerina. (Ala)