Business news: Tunisia, a fine giugno in calo domanda di petrolio e gas naturale

- Nel primo semestre del 2020 la domanda nazionale di prodotti petroliferi in Tunisia è calata del 16 per cento rispetto al primo semestre del 2019, scendendo fino a 1.858 ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio). Lo rivela il rapporto mensile sulla congiuntura energetica per fine giugno 2020, rilasciato dall’Osservatorio nazionale tunisino dell’Energia e delle miniere. Il calo generalizzato della domanda è dovuto principalmente alle restrizioni adottate dal governo per contrastare l’epidemia di Covid-19, come la quarantena totale introdotta nel paese lo scorso 22 marzo. Secondo i dati dell’Osservatorio è in calo innanzitutto il consumo di carburante per il trasporto su strada, diminuito del 12 per cento rispetto alla fine di giugno del 2019, con il consumo totale di gasolio e benzina in diminuzione rispettivamente del 13 e del 12 per cento rispetto all’anno scorso. Il carburante per la strada rappresenta il 63 per cento del consumo totale di prodotti derivati dal petrolio. (Tut)