Business news: Turchia, commercio online in crescita durante pandemia Covid-19

- Il settore del commercio online in Turchia è cresciuto durante la pandemia di coronavirus, consentendo a più del 78 per cento delle imprese di e-commerce di registrare un aumento dei ricavi. Lo rivela un rapporto congiunto della società di consulenza EY-Parthenon e dell’Associazione turca dell’e-commerce (Etid), rilasciato sabato. Nonostante la crescita generalizzata del settore, solo il 41 per cento delle piccole e medie imprese con servizi di commercio online ha registrato un aumento dei ricavi, mentre il 47 per cento ha avuto perdite per via delle ridotte capacità logistiche e di carico. Fra i problemi legati alla rapida espansione delle attività di commercio online figurano i ritardi nelle forniture e nelle consegne, sofferti rispettivamente dal 36 e dal 38 per cento delle imprese. I settori che più hanno beneficiato della crescita nel periodo fra gennaio e maggio 2020 sono elettrodomestici, in aumento del 75 per cento, abbigliamento e accessori, in crescita del 43 per cento, elettronica e software, in aumento rispettivamente del 53 e del 95 per cento. (Tua)