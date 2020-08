Business news: India-Cina, anche Nuova Delhi pronta a escludere Huawei e Zte dallo sviluppo del 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’India si prepara a escludere le aziende cinesi dai piani di sviluppo delle reti 5G. Lo afferma l’emittente satellitare “Bloomberg” citando fonti anonime vicine al dossier. La decisione verrebbe assunta nel quadro delle crescenti tensioni tra i due Paesi, in particolare dopo lo scontro tra militari avvenuto il 15 giugno scorso nel territorio conteso della valle del Galwan, lungo la comune frontiera, e dopo la decisione di Nuova Delhi di bandire dal proprio mercato 59 app cinesi tra cui TikTok e Weibo. Secondo le fonti, l’India applicherà le regole sugli investimenti emendate lo scorso 23 luglio per escludere dalla competizione sul 5G, citando preoccupazioni di sicurezza, le aziende di Paesi con i quali Nuova Delhi condivide i confini. Il ministero delle Comunicazioni riavvierà inoltre i colloqui con aziende private come Bharti Airtel, Reliance Jo Infocomm e Vodahone Idea, sospesi a causa della pandemia di coronavirus. Nuova Delhi seguirebbe così l’esempio di Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che hanno già bandito le aziende cinesi dalle gare per lo sviluppo della tecnologia 5G per i timori legati alla sicurezza nazionale. Stando alle fonti, la decisione dovrebbe essere annunciata una o due settimane dopo che sarà approvata dal primo ministro Narendra Modi. (Inn)