Business news: Malesia, contrazione Pil del 17,1 per cento nel secondo trimestre

- L’economia della Malesia si è contratta del 17,1 per cento nel secondo trimestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2019, il dato peggiore registrato dalla crisi finanziaria del 1998. Lo ha annunciato oggi la Banca centrale, mostrando come la crisi legata alla pandemia di coronavirus abbia avuto effetti più pesanti del previsto sul Paese del sud-est asiatico. Nel secondo trimestre del 2019, la Malesia aveva registrato una crescita del prodotto interno lordo del 4,9 per cento, mentre nei primi tre mesi del 2020 l’economia era cresciuta dello 0,7 per cento. La contrazione è ben più grave di quella prevista dagli analisti di “Bloomerg”, che avevano stimato un calo del Pil di poco più di 10 punti percentuali. Il governatore della Banca centrale, Nor Shamsiah Yunus, ha spiegato in una conferenza stampa virtuale che i settori più colpiti sono stati il turismo, l’artigianato e gli investimenti, danneggiati in particolare dalle restrizioni ai movimenti imposte a partire da aprile per contenere la pandemia di coronavirus. (Fim)