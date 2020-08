Business news: Tunisia, Banca centrale, recessione del 12 per cento nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Tunisia ha annunciato un forte calo dell’attività economica nel secondo trimestre 2020 con una recessione che dovrebbe attestarsi tra il 10 e il 12 per cento a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus. Nella nota sugli sviluppi economici e monetari e sulle prospettive di medio termine per il mese di agosto 2020 la Banca centrale tunisina ha indicato che l’inflazione si è attestata al 5,7 per cento anno su anno nel mese di luglio 2020, in calo rispetto al 5,8 per cento di giugno e ai dati dello stesso mese del 2019 pari al 6,7 per cento. Per il 2021 l’istituto di credito centrale tunisino prevede un ulteriore calo dell’inflazione al 5,1 per cento con una graduale risalita al 5,4 per cento nel 2022. Per quanto riguarda il deficit di bilancio, a fine giugno si è attestato intorno a 3,847 miliardi di dinari (circa 1,18 miliardi di euro) in aumento rispetto ai 2,464 miliardi del giugno 2020. Secondo quanto riferisce la Banca centrale tunisina, le riserve in valuta estera ammontavano, al 23 luglio 2020, a 7,474 miliardi di dollari (135 giorni di importazioni), in aumento del 7,5 per cento rispetto al dicembre del 2019 (6,955 miliardi di dollari). (Tut)