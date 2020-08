Business news: Cina, Xi accelera trasformazione economica verso l’autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la recessione globale e le crescenti tensioni con gli Stati Uniti, il presidente cinese Xi Jinping sta portando avanti un’iniziativa volta ad accelerare la transizione di Pechino verso un’economia più autonoma. Lo scrive il “Wall Street Journal” ricordando una serie di discorsi pubblici tenuti da alti funzionari del governo cinese a partire dallo scorso maggio. La nuova strategia, denominata “circolazione domestica”, ruota attorno al consumo interno, ai mercati e alle aziende cinesi come principali fattori di crescita. Sebbene ancora auspicabili, gli investimenti e le tecnologie dall’estero rivestiranno un ruolo più marginale. “Nel dettaglio il concetto resta vago e il proposito di rafforzare i consumatori cinesi circola già da qualche tempo”, osserva il “Wall Street Journal”, secondo cui l’obiettivo è tuttavia chiaramente quello di rendere la Cina “meno dipendente dalle aziende, dalle tecnologie e dai mercati stranieri”. Il piano di Xi potrebbe essere presentato più in dettaglio in occasione della plenaria del Comitato centrale del Partito comunista in programma il prossimo mese di ottobre, in occasione della quale saranno discusse le strategie economiche per il quinquennio che prenderà il via nel 2021. (segue) (Nys)