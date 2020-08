Business news: Algeria prevede drastico calo delle esportazioni di gas nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria prevede un calo delle esportazioni di gas dai 45 miliardi di metri cubi stimati per il 2020 a 26-30 miliardi di metri cubi tra il 2025 e il 2030. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia algerino, Abdelmadjid Attar, in un’intervista rilasciata all’emittente “Ennahar”. "L'esportazione di gas tra il 2025 e il 2030 diminuirà attestandosi tra i 26 e i 30 miliardi di metri cubi all’anno", ha dichiarato Attar, secondo cui il calo è dovuto principalmente alla produzione lenta, ai maggiori consumi interni e agli investimenti insufficienti". Le esportazioni di gas dell'Algeria hanno raggiunto il picco nel 2005 con 64 miliardi di metri cubi, calando poi gradualmente negli anni successivi con 51,4 miliardi di metri cubi esportati nel 2018. Il ministro ha aggiunto che all'inizio del 2021 verrà lanciata un'offerta globale per attività di esplorazione nel Paese con l’obiettivo di attrarre investitori stranieri. Lo scorso ottobre 2019 il governo algerino ha approvato una nuova legge sugli idrocarburi che prevede numerosi vantaggi per gli investitori stranieri. La normativa garantisce una riduzione dell'onere fiscale, al fine di rilanciare la partnership con le compagnie energetiche internazionali. In alcuni progetti, l'onere fiscale è stato ridotto fino al 65 per cento. (Ala)