Migranti: Lamorgese, cerchiamo spazi temporanei, come le caserme, per ospitare chi arriva

- Anche le caserme, compresi gli spazi aperti, potrebbero essere utilizzate per accogliere i migranti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese durante la conferenza stampa al termine della seduta del comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta in Prefettura. Oltre alle due navi attualmente utilizzate, dove “abbiamo reparti covid, perché laddove c'è qualcuno positivo al tampone lo mettiamo separato in modo tale da non causare una propagazione del virus, ha spiegato la titolare del Viminale “stiamo cercando dei luoghi temporanei, fino al 15 ottobre, data termine per l'emergenza, che possono essere anche caserme, da utilizzare. Attrezzeremo anche le parti esterne con moduli abitativi per consentire i 14 giorni di quarantena”. (Rem)