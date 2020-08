Cina-Usa: come Pechino risponde a Washington nella partita per la supremazia tecnologica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le aziende Usa summenzionate, Apple è il nome più frequentemente citato come potenziale bersaglio di sanzioni Usa: il colosso di Cupertino vende in Cina non componentistica avanzata, ma elettronica di consumo, e dipende ancora in misura consistente da una serie di fornitori che operano in quel paese. Una rappresaglia della Cina contro Apple rischierebbe di innescare ulteriori azioni da parte degli Stati Uniti: così come il dollaro è oggi fulcro del sistema finanziario globale, gli Usa sono, ad oggi, la base dell’Internet globale, e dispongono dunque, nel contesto delle ostilità tecnologiche, di “opzioni nucleari” differenti dal solo primato nel campo dei semiconduttori. Bandire aziende ed entità cinesi dall’utilizzo di sistemi operativi statunitensi, ad esempio, assesterebbe un duro colpo all’elettronica e all’informatica di consumo cinesi: nonostante la rapida avanzata di sistemi operativi cinesi basati sul Linux, Windows di Microsoft occupava lo scorso anno una quota dell’82 per cento del mercato dei sistemi operativi nel paese asiatico. La Cina sta accelerando anche su questo fronte lo sviluppo di alternative autoctone, che però difficilmente potranno imporsi nel medio periodo come valide alternative per i mercati internazionali. (segue) (Cip)