Cina-Usa: come Pechino risponde a Washington nella partita per la supremazia tecnologica (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il calo del primo trimestre, la produzione industriale a continuato a espandersi del 4,8 per cento nel mese di luglio rispetto allo stesso periodo di un anno fa, lo stesso ritmo già registrato il precedente mese di giugno. Del 6 per cento è cresciuta invece la produzione del settore manifatturiero anno su anno, mentre quella del settore minerario è diminuita di 2,6 punti percentuali. Secondo l’agenzia di stampa “Xinhua” gli investimenti fissi sono calati dell’1,6 per cento nei primi sette mesi del 2020, comunque in linea con le aspettative degli economisti e in netto miglioramento rispetto alla contrazione del 3,1 per cento nei primi sei mesi dell’anno e del 6,3 per cento nei primi cinque. Su base mensile, essi sono cresciuti di 4,8 punti percentuali, trainati in particolare dal settore delle costruzioni e dalla concessione di credito nel settore pubblico e privato. (Cip)