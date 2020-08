Coronavirus: Lamorgese, per tutti situazione nuova, abbiamo cercato di dare il massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione del Covid 19 che ci siamo trovati ad affrontare era una situazione nuova per tutti e quindi abbiamo cercato di fare il massimo e il meglio”. Lo ha detto il ministro dell'interno Luciana Lamorgese durante la conferenza stampa tenuta al termine della riunione del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza che si è svolta in prefettura a Milano. "Anche i vertici della Lombardia, il presidente della Regione, il sindaco di Milano e il Prefetto, che ha dovuto gestire su Milano una situazione complicata, hanno dovuto affrontare una situazione difficile, ognuno ha messo a servizio degli altri la propria professionalità cercando di dare il massimo”, ha concluso il ministro.(Rem)