Medio Oriente: l'accordo tra Israele ed Emirati una svolta storica per la regione (4)

- Tra i Paesi della regione, i principali detrattori dell’accordo sono stati Turchia e Iran. Da tempo Ankara Turchia ha mutato la sua strategia di relazioni e di interventi non solo nella regione mediorientale ma anche in Nord Africa e in Africa orientale, inserendosi come attore attivo nei conflitti in Siria e Libia, nel tentativo di espandere la propria influenza politica, economica e militare nella regione del Mediterraneo. Le mosse della Turchia, in Siria, Libia e Mediterraneo orientale hanno di fatto portato Ankara allo scontro con Egitto ed Emirati, oltre che Israele, che si sono dimostrati compatti nel sostenere le rivendicazioni della Grecia sulle risorse energetiche offshore della regione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato il 14 agosto che la Turchia potrebbe sospendere le relazioni con gli Emirati Arabi Uniti a seguito dell’accordo con Israele. "La solidarietà tra Israele ed Egitto e Grecia e la decisione verso la Palestina non possono essere mandate giù facilmente. Potremmo fare dei passi per sospendere le relazioni diplomatiche con l'amministrazione di Abu Dhabi, o per ritirare l'ambasciatore. Siamo al fianco del popolo palestinese”, ha dichiarato Erdogan, parlando il 14 agosto al termine della preghiera del venerdì nella moschea Kilic Ali Pascià a Istanbul. Le dichiarazioni di Erdogan seguono quelle fatte dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, che durante una conferenza stampa organizzata nel corso della sua visita in Svizzera ha sottolineato che l’accordo tra Israele ed Emirati è stato creato per sostenere il controverso piano di pace per il Medio Oriente proposto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Questo accordo mira a sostenere il cosiddetto accordo del secolo, che come abbiamo già detto è nato morto, ed ad abolire la soluzione dei due Stati per la Palestina", ha dichiarato Cavusoglu. Il responsabile della diplomazia turca ha osservato che tale accordo è stato respinto dai palestinesi e ciò dimostra che “non contribuirà alla pace nella regione”. (segue) (Res)