Medio Oriente: l'accordo tra Israele ed Emirati una svolta storica per la regione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo, Giuseppe Dentice, Associate Research Fellow del programma Medio Oriente e Nord Africa presso l’Ispi, l’accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti ha una rilevanza internazionale, non solo bilaterale, a causa delle molteplici sfumature che riguardano più dimensioni. Intervistato da “Agenzia Nova”, l’esperto ha spiegato che non si tratta di “un accordo di pace, perché gli Emirati non hanno mai fatto una guerra contro Israele, ma hanno sempre sostenuto la causa palestinese”. “E’ un accordo di normalizzazione dei rapporti bilaterali e punta a regolarizzare i rapporti diplomatici”, ha affermato Dentice. In primis, “i veri sconfitti sono i palestinesi, che non ne trarranno giovamento, anzi ne usciranno ulteriormente sconfitti e rimaneggiati al loro interno”, ha sottolineato. L’esperto dell’Ispi ha evidenziato l’importanza dell’accordo per la sicurezza di Israele e per il suo ruolo regionale. “Israele punta sempre di più a legarsi agli Emirati che fungono da chiavistello per il Medio Oriente arabo”, ha affermato Dentice, sottolineando che “serve anche a contenere le influenze turche e qatariote nella Striscia di Gaza”. A tal proposito, l’analista ricorda che “negli anni Ankara e Doha hanno stretto forti legami con Hamas”, quindi “in questo senso Israele vede negli Emirati la possibilità di penetrare Hamas perché Abu Dhabi ha anche nell’islamismo una delle sue bandiere, seppur stemperate rispetto a Turchia e Qatar”. “L’idea – ha proseguito - è quella di usare i rapporti che Hamas ha con i gruppi della Fratellanza musulmana ospiti in Turchia e Qatar con gruppi, magari più laicisti, che fanno riferimento agli Emirati, nella fattispecie a Mohammed Dahlan, personaggio altamente controverso nel mondo palestinese”. Dahlan, esponente di Fatah nella Striscia di Gaza, è stato espulso dal partito nel 2011 e attualmente vive in esilio ad Abu Dhabi. Dahlan “è l’uomo che dalle retrovie sta cercando di sostituirsi alla leadership di Fatah”, “una potenzialità vista da Israele”, ha spiegato. In questo senso, l’accordo risponde alla logica “eliminare la causa palestinese” attraverso la “strategia israeliana di abbracciare e dividere il campo palestinese”. (segue) (Res)