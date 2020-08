Business news: bando WeChat fa crollare titoli fornitori Apple crollano a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titoli azionari dei fornitori di Apple quotati a Hong Kong e in Cina sono crollati il 10 agosto, dopo le previsioni formulate da diversi analisti secondo cui la messa al bando di TikTok e WeChat da parte del presidente Usa, Donald Trump, farà crollare le spedizioni di iPhone. Luxshare Precision Industry, azienda quotata a Shenzhen che trae il 55 per cento del proprio reddito dalle forniture ad Apple, ha visto deprezzarsi il proprio titolo del 7,7 per cento stamattina, prima di colmare parzialmente le perdite e chiudere a metà giornata a meno 3,1 per cento. Il titolo di GoerTek, produttore delle cuffie acustiche senza fili AirPods, ha perso il 4,7 per cento. Analisi di mercato prevedono un possibile calo delle spedizioni globali di iPhone compreso tra il 25 e il 30 per cento, nel caso Apple sia costretta a rimuovere dal suo App Store i social media cinesi banditi dal governo Usa. (Cip)