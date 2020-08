Business news: la Cina revoca divieto esportazione gamberetti a società ecuadoriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Cina hanno revocato il divieto all'esportazione di gamberetti imposto alla società ecuadoriana Industrial Pesquera Santa Priscila, uno dei tre stabilimenti sanzionati lo scorso 10 luglio da Pechino per il sospetto di veicolare il nuovo coronavirus. La revoca della sanzione per Santa Priscila è stata accolta positivamente dal ministero degli Esteri dell'Ecuador, Luis Gallegos. "Ottime notizie per l'Ecuador. Grazie alle tempestive trattative intraprese dal ministero degli Esteri e del Commercio estero, la Cina annuncia la revoca delle sanzioni per Santa Priscila, una delle tre società che esportano gamberetti in Cina", ha scritto il ministero degli Esteri attraverso il proprio account Twitter, aggiungendo che nei prossimi giorni sarà completata la revisione tecnica della documentazione anche delle altre due società sanzionate. (Brb)