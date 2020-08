Business news: Argentina-Cina, avanza mega accordo commerciale per esportazione carne suina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha confermato che sono in fase avanzata i colloqui ufficiali con la Cina per la chiusura di un accordo che permetterebbe al paese sudamericano diventare il principale fornitore di carne suina del gigante asiatico. Lo ha affermato il segretario per le Relazioni economiche internazionali, Jorge Neme, nel corso di una teleconferenza tenuta lunedì, anticipando che il progetto rappresenta "un investimento complessivo di 3,5 miliardi di dollari" che metterebbe l'Argentina in grado di generare "esportazioni addizionali per 2,5 miliardi di dollari". L'accordo per la produzione di 9 milioni di tonnellate di carne suina, ha spiegato inoltre Neme, richiederebbe a sua volta un incremento della produzione di mais per alimentare i maiali stimato in 3,5 milioni di tonnellate. Secondo dati forniti da Buenos Aires, l'Argentina attualmente produce lo 0,5 per cento della carne suina a livello globale, e con questo accordo raddoppierebbe la sua partecipazione passando a coprire l'1 per cento. In termini di occupazione il progetto prevede la creazione di 9.000 posti di lavoro diretti e 42 mila posti ulteriori frutto dell'indotto. (Abu)