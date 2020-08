Business news: Cambogia, Ue revoca esenzione dazi su alcuni prodotti per mancato rispetto diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha revocato l’esenzione dai dazi su alcuni prodotti tipici di esportazione della Cambogia –indumenti, calzature e articoli da viaggio – a causa di gravi e sistematiche preoccupazioni relative al rispetto dei diritti umani. L'Ue, si legge in una nota della Commissione europea, applica questa misura rimanendo aperta a impegnarsi con la Cambogia sulle riforme necessarie. Il commissario per il Commercio Phil Hogan ha dichiarato: “Abbiamo fornito alla Cambogia opportunità commerciali che hanno consentito al paese di sviluppare un'industria orientata all'esportazione e dato lavoro a migliaia di cambogiani. Siamo al loro fianco anche ora nelle difficili circostanze causate dalla pandemia. Tuttavia, il nostro continuo sostegno non sminuisce l'urgente necessità per la Cambogia di rispettare i diritti umani e del lavoro. Sono pronto a continuare il nostro impegno e a ripristinare il pieno accesso libero al mercato dell'Ue per i prodotti dalla Cambogia, a condizione che assistiamo a miglioramenti sostanziali in tal senso". (Beb)