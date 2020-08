Migranti: sbarchi aumentati del 148 per cento rispetto allo scorso anno, al primo posto la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra l'1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020 gli sbarchi di immigrati sono aumentati del 148,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 8.691 a 2.1618, così come sono aumentati gli arresti degli scafisti, passati da 120 a 133 (+ 10,8 per cento). Del totale degli sbarchi, 16.347 sono stati sbarchi autonomi, 4.066 quelli soccorsi dalle navi delle Ong. Sono alcuni dei dati sull'immigrazione emersi dal dossier del Viminale per la presentazione di un anno di attività del ministero dell'Interno illustrato oggi a Milano dal ministro Luciana Lamorgese al termine della seduta del comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura. Al primo posto, per quanto riguarda i Paesi di provenienza, c'è la Tunisia con 8.984 persone seguita da Libia (8746) e poi Turchia Albania Grecia ed Egitto. Dal 5 settembre 2019 al 31 luglio 2020 sono stati invece 622 i richiedenti asilo ricollocati, + 167 per cento rispetto all'anno precedente. “I numeri dell'immigrazione non sono elevatissimi, - ha spiegato il ministro - sono certamente più alti dell'anno scorso, ma bisogna sempre contestualizzare le situazioni: in Tunisia è in corso una grave crisi economica, politica e sociale e quindi ci sono famiglie che partono cercando migliori condizioni di vita sul territorio italiano”. "Gli arrivi numerosi - ha proseguito Lamorgese – sono determinati da sbarchi autonomi, quindi è difficile fermarli in mezzo al mare perché si tratta di gommoni: la Tunisia è talmente vicina che una popolazione a cui non viene più pagato lo stipendio decide di avventurarsi in mare verso le nostre coste”.(Rem)