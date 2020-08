Lazio: Ferragosto “nero covid”, locali vuoti e incassi dimezzati per stabilimenti balneari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che la stagione turistica sarebbe stata durq si sapeva. Il covid e le restrizioni, oltre alla paura di una ripartenza del virus, avevano annichilito le speranze di ristoratori e commercianti romani già dalla primavera. In molti, però, forse silenziosamente, speravano che la forza attrattiva della Città Eterna avesse richiamato comunque frotte di turisti. Speranza purtroppo tragicamente naufragata. Le previsioni sono state rispettate per cui le piazze sono rimaste vuote “E con esse anche i locali - dichiara ad "Agenzia Nova" Claudio Pica, presidente Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio -. Roma non ci aiuta - dice, non riferendosi tanto alla città quanto all'amministrazione -. Non è stata fatta una adeguata campagna di promozione turistica e per questo non ci sono neanche quei pochi turisti che speravamo arrivassero. Quel bollino di qualità 'Covid free' – dice Pica - non ha funzionato e le risorse impiegate in quel progetto forse andavano investite in altra maniera magari coinvolgendo di più le associazioni". Un ferragosto a tinte fosche, quello dipinto da Pica che ribadisce il suo pensiero sul fallimento della campagna di informazione. "Siamo abituati ai messaggi promozionali del Trentino ma non eravamo certo abituati a sentire promozioni turistiche di territori che fino ad oggi non si erano mai sentiti. Tranne che di Roma. Sono mancati eventi di richiamo e di un palinsesto che, nel rispetto delle norme anticovid, avrebbe dovuto abbinare spettacolo e turismo". (segue) (Rer)