Lazio: Ferragosto “nero covid”, locali vuoti e incassi dimezzati per stabilimenti balneari (2)

- Se le piazze del centro sono deserte, i locali possono comunque sperare di rifarsi nei mesi autunnali o invernali, ma le spiagge, gli stabilimenti balneari o comunque, tutti gli operatori che ruotano intorno all’industria del mare sanno con certezza che al massimo, il periodo loro concesso per gli affari potrà spingersi non oltre settembre e che Ferragosto è il punto più alto della curva delle loro speranze professionali. Dopo, infatti, pur volendo essere ottimisti, “comincerà la fine” della stagione balneare. “Una stagione anomala, così come purtroppo ci aspettavamo che fosse”, dichiara ad "Agenzia Nova" Andrea Defonte, presidente del Comitato balneari di Ostia che rappresenta circa 45 stabilimenti del litorale romano. “Siamo partiti a maggio in ritardo. Quando gli altri anni eravamo già in piena attività, quest’anno la diffidenza o l’incertezza della gente ha rallentato i primi afflussi. A ciò va aggiunto poi che il meteo nel mese di giugno è stato inclemente. Solo luglio, nonostante le complicazioni dovute alla necessità di far rispettare le norme anticovid, con l’aumento delle temperature e la paura affievolita di contrarre il virus, siamo riusciti ad avere un periodo in linea con gli altri anni”. Purtroppo non solo il Covid, “a Ostia anche l’erosione della spiaggia quest’anno ci ha dato del filo da torcere”. Adesso, però, la stagione sta volgendo al termine dato che, passato Ferragosto, si va verso la chiusura e agli imprenditori del mare non resta alto che “sperare in un settembre che possa permetterci meteorologicamente di poter allungare il periodo balneare. Al momento – conclude rassegnato Defonte – abbiamo stimato una perdita del 50 per cento degli incassi rispetto agli anni precedenti”. (Rer)