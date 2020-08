Coronavirus: Lamorgese, per chiusure locali serve regia nazionale, ma anche responsabilità di ciascuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le misure anti covid serve una regia nazionale e, a breve, su questo tema ci sarà una Conferenza Stato-Regioni. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese durante la conferenza stampa al termine della seduta del comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura, parlando delle precauzioni da prendere per evitare la risalita dei contagi del Covid 19. “Il limite - ha spiegato la titolare del Viminale - lo possono dire i medici, per quanto riguarda le eventuali chiusure in alcune Regioni dei locali per divertimento, ritengo ci debba essere una regia nazionale, ma so che si farà quanto prima una conferenza Stato-Regioni per decidere le linee comuni”. “Occorre da parte di noi stessi un grande senso di responsabilità - ha proseguito il ministro - non è che le forze di polizia possono stare dietro al singolo, occorre la massima responsabilità nei propri comportamenti”. “La curva - ha sottolineato Lamorgese - al momento non desta preoccupazioni, ma molto dipende dai comportamenti soggettivi di ciascuno di noi, quindi occorre continuare a mantenere il distanziamento e a indossare la mascherina”. (Rem)