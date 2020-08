Sicurezza: Lamorgese, in ultimo anno - 18,2 per cento dei delitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'1 agosto 2019 al 31 luglio 2020 in Italia sono stati commessi il 18,2 per cento in meno dei delitti, e, nel dettaglio, sono gli omicidi si sono ridotti del 16,8 per cento, le rapine del 21,1 per cento, i furti dl 26,6 per cento e le truffe dell'11,3 per cento. Anche i reati finanziari sono calati del 23 per cento, Sono invece aumentate le frodi informatiche (+ 12 per cento) e i delitti informatici (+20 per cento). E aumentano anche le minacce ai giornalisti: sono stati 185 i rappresentanti dei media vittime di minacce, di cui 62 tramite web, il 51,6 per cento in più rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dal dossier del Viminale su un anno di attività del ministero dell'interno, presentato oggi alla prefettura di Milano al termine della seduta del comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza tenuto in prefettura alla presenza del ministro dell'interno Luciana Lamorgese. “Ovviamente durante il periodo di lockdown abbiamo registrato un calo del 37 per cento – ha spiegato la titolare del Viminale – ed è abbastanza logico, visto che eravamo tutti in casa. Prima della riunione ci siamo collegati con tutte le sale operative per dire loro che abbiamo apprezzato il loro lavoro in condizioni difficili”. “Le forze di polizia – ha spiegato il ministro – hanno operato con grande difficoltà, come abbiamo avuto difficoltà ognuno di noi secondo il proprio livello di responsabilità su ogni dossier, però abbiamo posto attenzione ai bisogni e le necessità delle forze di polizia. È un lavoro complicato, reso ancor più complicato nel momento in cui si sono avuti problemi conessi all'immigrazione con il covid”. “Abbiamo avuto molte forze di polizia impegnate sui controlli”, ha evidenziato Lamorgese ricordando che, durante la fase di lockdown, “sono stati impegnati circa 60mila uomini che hanno controllato 20 milioni di persone e 7 milioni di esercizi commerciali. Più di quello che è stato fatto, credo non potesse essere previsto e fatto". (Rem)