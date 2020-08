Medio Oriente: l'accordo tra Israele ed Emirati una svolta storica per la regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa è stata accolta con favore dai Paesi occidentali, dalle monarchie del Golfo, con il Bahrein che potrebbe seguire l’esempio di Abu Dhabi, e dall’Egitto con il presidente Abdel Fatah al Sisi, che lodato gli sforzi delle due parti per portare “prosperità e stabilità” nella regione del Medio Oriente. L’accordo è stato invece respinto dall’Autorità nazionale palestinese (Anp), Hamas, dalla Turchia e dall’Iran. Diverse proteste sono state organizzate il 14 agosto in varie località della Cisgiordania contro l’accordo per la normalizzazione diplomatica siglato fra Israele ed Emirati Arabi Uniti, sotto la mediazione degli Stati Uniti. Nella cittadina di Yatta, nella provincia di Hebron, un gruppo di uomini in maschera ha incendiato la bandiera degli Emirati Arabi durante una protesta contro l’accordo, mentre i manifestanti cantando lo definivano “un tradimento”. Nella città di Nablus l’accordo è stato denunciato da centinaia di persone nel corso di una dimostrazione che ha avuto luogo dopo la preghiera del venerdì, nella piazza dei Martiri. In questa occasione alcuni uomini hanno dato fuoco a immagini del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e del principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Anche nella città di Haris, nella provincia di Salfit, manifestanti palestinesi hanno denunciato l’accordo e cantato slogan di condanna contro l’accordo fra Emirati e Israele. (segue) (Res)