Medio Oriente: l'accordo tra Israele ed Emirati una svolta storica per la regione (7)

- A livello “bilaterale, Israele ha molto interesse a legarsi agli Emirati” perché sono “uno Stato piccolo, la seconda economia del Medio oriente, ha fatto grandi investimenti in tecnologia, sicurezza e cultura”. A tal riguardo, l’esperto dell’Ispi ha ricordato che “nel testo dell’accordo si parla di due voci (sicurezza e intelligence) come terreno di apertura verso altre questioni regionali, come Iran e Turchia”. L’Iran “non è così urgente come minaccia”, mentre la “questione turca interessa sia israeliani che emiratini”, come “il quadrante mediterraneo, la questione libica, le questioni energetiche contese, e i rapporti di alleanze regionali (Egitto, Grecia, Cipro)”, ha evidenziato Dentice. L’accordo rappresenta “una forma di diplomazia parallela che cerca di creare ingabbiamenti”. La Turchia è certamente “accerchiata” dopo l’accordo, quindi “sono contromosse importanti che rispondo a logiche geopolitiche più ampie”, ha proseguito Dentice. L’analista ha sottolineato l’interesse verso l’accordo di attori internazionali come Stati Uniti, Russia e Cina che sono, in un modo o nell’altro, interessati. “Gli Stati Uniti possono segnare un punto importante: dopo anni in cui si diceva che erano usciti dal Medio Oriente, oggi si può dire che mantengono un punto importante in quelli che sono i suoi avamposti strategici (Golfo e Israele). Due dei pilastri della politica estera Usa in Medio Oriente rimangono confermati”, ha affermato. Inoltre, ha proseguito Dentice, “segna un colpo per Russia e Cina che hanno avuto successi notevoli nei settori della diplomazia energetica e di difesa, soprattutto in virtù degli errori degli Stati Uniti”. (segue) (Res)