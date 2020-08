Business news: India, Lufthansa ripristina voli tra Francoforte e Nuova Delhi, Mumbai e Bengaluru

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato che riattiverà i voli tra Francoforte e alcune tra le principali destinazioni in India: Nuova Delhi, Mumbai e Bengaluru. Lo ha fatto sapere la stessa azienda in un comunicato, precisando che il ripristino delle tratte avverrà a partire dal prossimo 13 agosto e che esso è avvenuto grazie a “un accordo bilaterale” tra i due governi. La compagnia aerea riattiverà anche i voli sulla tratta Monaco-Nuova Delhi. La misura dovrebbe consentire a molti lavoratori indiani in Germania di far ritorno al loro Paese d’origine e a molti uomini d’affari di riprendere a viaggiare, come sottolineato dal direttore per le vendite in Asia meridionale di Lufthansa, George Ettiyil. In India i voli internazionali civili erano stati sospesi alla fine dello scorso marzo a causa della pandemia di coronavirus. Nelle scorse settimane, tuttavia, sono stati attivati voli per i rimpatri e ripristinate diverse tratte interne. (Inn)